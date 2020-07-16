شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 533 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة 550 فلس، والذي فشل السهم في تجاوزه منذ نهاية الشهر الماضي، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 528.0 بينما مستوى المقاومة هو 539.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط