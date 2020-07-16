شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 768 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 710 فلس كمستوى أول ثم 600 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 754.7 بينما مستوى المقاومة هو 775.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط