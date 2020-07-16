شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يواجه خط القناة الصاعد -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 575 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 540 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 565 بينما مستوى المقاومة هو 580 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط