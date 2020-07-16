شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 58فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم 59 فلس، كما تراجع السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.2 بينما مستوى المقاومة هو 59 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط