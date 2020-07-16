شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 23٫50 فلس امس الاربعاء، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 24 فلس، مكون بذلك نموذج المستطيل وهو من الاشكال الاستمرارية للاتجاه الهابط، ومولدا هدفا سعريا عند مستوى 20 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.2 بينما مستوى المقاومة هو 24.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط