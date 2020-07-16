شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 16-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة تداولات امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 0٫564 ريال، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر فبراير الماضي، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 0٫60 ثم 0٫64 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫53 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.55 وبين مستوى المقاومة هو 0.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد