غوغل تشتري 7.7% من وحدة رقمية لريلاينس مقابل 4.5 مليار دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غوغل

قالت ريلاينس إندستريز الهندية اليوم الأربعاء إن جوجل التابعة لألفابت ستشتري حصة 7.7 بالمئة في وحدتها الرقمية مقابل 4.5 مليار دولار، لتفوز بدعم شركة تكنولوجيا أمريكية أخرى عملاقة بعد أن نالت دعم فيسبوك في أواخر أبريل نيسان.

وقال رئيس مجلس إدارة ريلاينس الملياردير موكيش أمباني خلال الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة والذي جرى عبر الإنترنت إن إجمالي تعهدات مستثمرين استراتيجيين وماليين، بعد إضافة استثمار جوجل، بلغ 1.52 تريليون روبية (20.22 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان إن استثمار جوجل في جيو بلاتفورمز جرى عند تقييم يبلغ 4.36 تريليون روبية (58.01 مليار دولار) للمنصة الرقمية.

وتضم الوحدة تطبيقات للموسيقى والأفلام لكن عمادها الرئيسي هو شركة الاتصالات جيو إنفوكوم ،أكبر شركة للهاتف المحمول في الهند، بعدد مستخدمين يربو على 387 مليونا.

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ويأتي إعلان ريلاينس-جوجل بعد أيام من تصريح الرئيس التنفيذي لألفابت ساندر بيتشاي أن شركته سوف تستثمر عشرة مليارات دولار في الهند خلال ما بين خمسة وسبعة أعوام مع خلال صفقات بالأسهم وعمليات اندماج.

واشترى ذراعا استثمار كوالكوم وإنتل كورب وهما منتجتان للشرائح حصصا في جيو بلاتفورمز هذا الشهر، في الوقت الذي تستعد فيه الهند لطرح ترددات لشبكة الجيل الخامس في الهند في مزاد لمقدمي خدمات الاتصالات.

(الدولار = 75.1590 روبية هندية)