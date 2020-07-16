شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «أوبك بلس» توافق على تخفيف التخفيضات من أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر بأوبك بلس إن اجتماعا وزاريا مهما للمجموعة وافق الأربعاء على الانتقال إلى المرحلة التالية في إتفاق تخفيضات إنتاج النفط بتخفيف التخفيضات بدء من أغسطس آب.

وأضاف المصدر أن اللجنة، المعرفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وافقت أيضا على جدول زمني للتعويض عن زيادات في الانتاج في مايو أيار ويونيو حزيران لبضع الدول، وهو ما يعني أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسميا.

وبحثت منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا سياسة إنتاج النفط اعتباراً من أغسطس/ آب المقبل وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس «

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف ب«أوبكبلس»، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو/ أيار أو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وبعد يوليو/ تموز، من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر/ كانون الأول. وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبري فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.

وقالت خمسة مصادر في «أوبك بلس» إنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس/ آب.

وذكر الأمين العام لأوبك محمد باركيندو هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.

ويوم الثلاثاء، قالت أوبك إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يومياً في 2021 بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين برميل هذا العام.

وانتعشت أسعار النفط لنحو 43 دولاراً للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاماً عند ما يقل 16 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان.

وقد تكون زيادة الإنتاج الفعلية من أغسطس/ آب أقل من مليوني برميل يومياً نظراً لأن العراق ونيجيريا تعهدتا بتعويض مستوى الإنتاج المرتفع في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بتخفيضات أكبر من تعهدهما.

وستظل صادرات النفط متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر بأوبك بلس إن اجتماعا وزاريا مهما للمجموعة وافق الأربعاء على الانتقال إلى المرحلة التالية في إتفاق تخفيضات إنتاج النفط بتخفيف التخفيضات بدء من أغسطس آب.وأضاف المصدر أن اللجنة، المعرفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وافقت أيضا على جدول زمني للتعويض عن زيادات في الانتاج في مايو أيار ويونيو حزيران لبضع الدول، وهو ما يعني أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسميا.وبحثت منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا سياسة إنتاج النفط اعتباراً من أغسطس/ آب المقبل وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس « كورونا ».وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف ب«أوبكبلس»، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو/ أيار أو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.وبعد يوليو/ تموز، من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر/ كانون الأول. وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبري فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.وقالت خمسة مصادر في «أوبك بلس» إنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس/ آب.وذكر الأمين العام لأوبك محمد باركيندو هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.ويوم الثلاثاء، قالت أوبك إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يومياً في 2021 بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين برميل هذا العام.وانتعشت أسعار النفط لنحو 43 دولاراً للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاماً عند ما يقل 16 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان.وقد تكون زيادة الإنتاج الفعلية من أغسطس/ آب أقل من مليوني برميل يومياً نظراً لأن العراق ونيجيريا تعهدتا بتعويض مستوى الإنتاج المرتفع في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بتخفيضات أكبر من تعهدهما.وستظل صادرات النفط السعودية في أغسطس/ آب عند نفس مستواها في يوليو/ تموز بحسب ما صرحت به مصادر في القطاع ل(رويترز) نظراً لاستهلاك الإنتاج الإضافي محلياً. (رويترز)

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