اكتتاب «جلفار» يتجاوز 2.3 مرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”



أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن تجاوز القيمة الإجمالية لحقوق الاكتتاب، والتي قدرها 500 مليون درهم، بأكثر من ضعفين (2.3 مرة).

ستُسخّر الشركة صافي العائدات التي تم جمعها من إصدار حقوق الاكتتاب لدعم تنفيذ خططها في تنمية أعمال الشركة وسداد القروض الحالية وتلبية احتياجات رأسمال العمل لديها. وسيتضمن ذلك الاستثمار في تطوير المنتجات، وتعزيز عمليات مراقبة الجودة الصارمة التي تم طرحها في عام 2019.

وستتمكن «جلفار» بفضل تلك الإيرادات من الحفاظ على ميزانية جيدة ستوفر لها إمكانات النمو الجديدة في السوق وسط الأزمة الصحية العالمية الحالية. وتَسَلَّمَ بنك أبوظبي الأول إدارة المعاملات، بينما تسلمت شركة معتوق بسيوني وإبراهيم دور الاستشاري القانوني.

وصرّح الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «يسرنا النجاح الباهر الذي حققه إصدار الحقوق بعد اكتتاب المساهمين بأكثر من 1.1 مليار درهم في الأسهم. وتعد هذه خطوة جوهرية إضافية في تقدمنا نحو التحول ونمو الشركة. وأودّ أن أتوجه بالشكر بعد هذا النجاح الكبير إلى مساهمينا على ثقتهم بقدرات «جلفار» وإيمانهم بمستقبلها الواعد. وكلي ثقة بأننا سنستمر في تحسين أدائنا في جميع المجالات وتقديم القيمة المستمرة للمساهمين على مدى الأعوام القادمة بفضل خبرتنا ومواردنا الحالية في الشركة».