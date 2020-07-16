الإمارات تعتمد 16 مركزاً لفحص «كوفــيد ـ19» فــي مصـــر والـســـودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلنت طيران الإمارات أنه ينبغي على المسافرين من جمهورية مصر والسودان إلى دبي عبر رحلاتها، الحصول على شهادة «كوفيد 19» سلبية معتمدة قبل الصعود على متن الطائرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة، كاشفة عن قائمة من المراكز المعتمدة في كلا البلدين تصل ل 16 مركزاً.

وكشفت «طيران الإمارات» عن قائمة تضم مستشفيات ومراكز ومختبرات فحوص «كوفيد-19» معتمدة في مصر من قبل حكومة الإمارات وتشمل «مستشفى الصفا» بالمهندسين و«مركز المأمون» مصر الجديدة و«مستشفى الأمل» بالمهندسين و«مستشفى النصر» بمدينة نصر و«مستشفى السلام» بالمعادي و«ألفا سكان» شارع الميرغني، مصر الجديدة و«مستشفى النيل» بدراوي بالمعادي و«مستشفى عين شمس» و«المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية» و«برايم سبيد ميديكال» و«المعامل المركزية للصحة العامة» و«مستشفى الجزيرة» الجيزة 1.

وتشمل المراكز المعتمدة في السودان كلاً من: «مستشفى عالية Alya Hospital» و«رويال كير Royal Care» و«Fadheel Hospital» و«مختبر ستاك Stak Laboratory».

ويجب على جميع المسافرين مع طيران الإمارات من مصر والسودان و10 دول أخرى حمل شهادة كوفيد-19 سلبية من قبل مراكز معتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات ويجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة. وتشمل الدول كلاً من أفغانستان وبنجلاديش والهند وإيران ونيجيريا وباكستان والفلبين وروسيا الاتحادية والسودان وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمسافرين من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك المسافرين القادمين إلى دبي من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس على رحلات المتابعة لطيران الإمارات من أيّ من مطاراتنا حول العالم.