40 % يرون الاستثمار في القطاع العقاري آمناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أجرت شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، وأولى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، والمطور لمشروع مدينة تلال، مؤخراً استطلاعاً للرأي العام حول الاستثمار في القطاع العقاري أثناء الوضع العالمي الراهن ومرحلة ما بعد «كوفيد-19».

يهدف استطلاع الرأي الذي شمل 1400 من سكان الإمارات، إلى اكتساب فهم أفضل لكيفية تأثر سوق العقارات، إذ كان لتفشي فيروس كورونا تأثير كبير على الاقتصادات الوطنية والعالمية.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري بالتعاون مع «أومنيس ميديا» أن نسبة 40% من الجمهور لا يزالون يعتقدون أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن على الرغم من الظروف الراهنة، وأن نسبة 5% يعتقدون أن الاستثمار في العقارات هو خيار آمن من حيث حماية الاستثمار، في حين أن نسبة ملحوظة بلغت 44% ممن شملهم الاستطلاع قالت إن سمعة المطوّر هي العامل الأهم الذي يؤثر على قراراتهم بشراء عقار.

وقال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية: نتطلع دائماً إلى تلبية متطلبات السوق، ونسعى إلى تطوير استراتيجيتنا مع التغير الذي طرأ على الأسواق.