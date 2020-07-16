«موانئ دبي» تشيد بقرار أمريكي لتطبيق «الهايبرلوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أشادت «موانئ دبي العالمية» بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي لتمرير تشريع يفتح الطريق أمام وضع إطار تنظيمي للاستخدام الآمن لأنظمة النقل السريع «الهايبرلوب»، حيث من المتوقع أن يُصدِر «المجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة» (NETT) في الولايات المتحدة الأمريكية الإرشادات التوجيهية في هذا الصدد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت شركة «موانئ دبي العالمية»، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل التوريد، دشّنت في عام 2018 العلامة التجارية العالمية «كارغوسيد» للنقل فائق السرعة للبضائع، وذلك بالشراكة مع «فيرجن هايبرلوب» لتقديم أنظمة نقل البضائع بتقنية «هايبرلوب» والتي ستسهل التوصيل السريع والمستدام والفعَّال حول العالم للبضائع الموضّبة على منصات.



رؤية ثورية

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وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ورئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب»: «إننا سعداء أن نرى هذه الرؤية الثورية نحو مستقبل قطاع النقل وهي تتحول إلى حقيقة ملموسة، مع ثقتنا الكاملة في قدرة فيرجن هايبرلوب على صنع قفزة هائلة في هذا المجال، وتقديم حل يواكب متطلبات قطاع النقل للقرن الواحد والعشرين. فقرار مجلس النواب الأمريكي يمثل تصويتاً واضحاً بالثقة على أننا جميعاً نسير على الطريق الصحيح مع جدية الاهتمام بالتقنية الجديدة لدعم هذا الابتكار ».

وأضاف بن سليّم: «إننا نطمح إلى إحداث ثورة في قطاعي التجارة والنقل في المنطقة من خلال تقديم نظام مبتكر لنقل الركاب والبضائع يعتمد على تقنية الهايبرلوب وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الشهر، وقّعت فيرجن هايبرلوب مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من أجل التعاون في مجال البحث والابتكار، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطوير هذه التقنية الواعدة. لدينا أهداف طموحة لأن نصبح المحفز لاستخدام هذه التقنية عالمياً والتوسع في تطبيق هذا النمط الجديد من وسائل النقل، والذي سيكون أكثر سرعة وأماناً واستدامةً وأقل كلفة بالمقارنة مع أنظمة النقل الحالية الأخرى».



الإمارات والسعودية والهند



وتتمتع شركة «فيرجن هايبرلوب»، ومقرها كاليفورنيا، بمكانة رائدة في مجال تطوير تقنية «الهايبرلوب» وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تُجري اختبارات ناجحة وواسعة النطاق لتقنية «الهايبرلوب»، وقد نجحت الشركة في جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، من بينها استثمارات مقدمة من «موانئ دبي العالمية».

من جهته، قال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن هايبرلوب»: «لقد كانت موانئ دبي العالمية أحد العوامل الرئيسية التي مكنتنا من تطوير هذه التقنية المبتكرة وإعدادها للاستخدام الفعلي».