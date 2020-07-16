68 % من المستهلكين في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت للمرة الأولى

كشف خبراء من شركات «أمازون» و«فيزا» و«طلبات»، خلال جلسة حوارية إلكترونية استضافتها مدينة دبي للإنترنت، أثر وباء كوفيد-19 على تسريع وتيرة التغيرات التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، نظراً إلى ازدياد التسوق عبر الإنترنت وارتفاع استخدام الدفعات الرقمية.

وشارك عدد من كبار الإداريين في أمازون وفيزا وطلبات، في الملتقى الحواري الرقمي الذي نظمته مدينة دبي للإنترنت وأدارته ألما التركماني، الإعلامية من قناة «سي إن إن»، وأكد المشاركون أن انتشار الوباء عالمياً شكل محفزاً للشركات لتغيير طريقة أعمال التجارة الإلكترونية في ظل قيام المستهلكين بتغيير طرق تسوقهم عبر الإنترنت بسبب مخاوف الصحة والسلامة.

وقال أنثوني حداد، مدير طاقم الموظفين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحرص في أمازون على مواصلة الابتكار لدعم موظفينا وعملائنا والبائعين والمجتمعات التي نعمل بها بكافة الطرق الفعالة. لكن صحة موظفينا وسلامتهم تحتل المقام الأول، ولهذا نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف: نفذت أمازون منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 150 تغييراً رئيسياً في العمليات لدعم فرقنا وعملائنا. وتتضمن هذه الإجراءات زيادة التنظيف في جميع المنشآت، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في مراكزنا وعمليات التوصيل، والحرص على توصيل المنتجات ووضعها على الباب ومحافظة الموظفين على المسافة الآمنة، وعدم طلب توقيع الزبائن عند التوصيل. كما تتبع عملية استلام المنتجات المعادة الإجراءات الصارمة نفسها.

من جانبه، كشف هادي رعد، نائب الرئيس والمدير الإقليمي للحلول الرقمية في شركة فيزا، أن الشركة المتخصصة في تزويد حلول الدفعات الرقمية أطلقت حملة لتشجيع المستهلكين على دعم الشركات الصغيرة التي تأثرت بشكل سلبي جرّاء الوباء.

وتعمل فيزا حالياً على بناء مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، وقد عبّر هادي رعد عن تفاؤله بآفاق عمل الشركة في المنطقة، حيث قال: «لقد ساهم وباء كوفيد-19 في تسريع وتيرة التحول من استخدام النقود إلى طرق الدفع الرقمية. كما أصبح الدفع عبر الهواتف والدفع بدون لمس، أكثر شيوعاً حتى في ظل تفاعل العملاء والمزودين وجهاً لوجه، وذلك بسبب ابتعاد الناس عن طرق الدفع النقدي».

وأضاف: «حصة التجارة الإلكترونية تنمو بسرعة. فقد بين مؤشرنا الذي يتعقب أثر كوفيد-19 في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن العديد من المستهلكين في الإمارات بدأوا بالتسوق عبر الإنترنت للمرة الأولى خلال فترة الوباء، حيث كانوا يتسوقون الحاجات الأساسية بشكل رئيسي. وقال ثلثا المستهلكين في الإمارات (68%) الذين تم استطلاع آرائهم، إن جائحة كوفيد-19 دفعتهم إلى شراء أغراض البقالة الأساسية عبر الإنترنت للمرة الأولى، في حين قال 70% منهم إنهم قاموا بأول عملية شراء لهم من الصيدليات عبر الإنترنت. وبشكل عام، يشير التقرير إلى تغير في التجارة الإلكترونية، حيث تحل الدفعات الرقمية محل التعاملات النقدية».

وشهد موقع طلبات، أكبر منصة إلكترونية لطلب المأكولات في الشرق الأوسط، ارتفاعاً في الدفعات الإلكترونية في الإمارات خلال فترة الإغلاق بنسبة 24%، وذلك مقارنة بطريقة الدفع نقداً عند التسليم. وقد أشار وسيم مكارم، نائب رئيس الأسواق الإقليمية و«دارك ستورز» في طلبات، إلى أن هذه الخطوة تعكس نمو الإمارات كوجهة رقمية رائدة.

وقال في هذا الصدد: ليس من المستغرب أن يؤثر وباء كوفيد-19 في عادات الشراء لدى المستهلكين، حيث ارتفعت حصة التعاملات الإلكترونية نتيجة لهذا الوضع. وتعكس هذه النتائج حقيقة أن المستهلكين يتمتعون بالمرونة، فكل ما يحتاجون إليه هو خيارات دفع مختلفة تمنحهم الثقة بأن الدفعات الإلكترونية ووسائل الدفع بدون اللمس هي طرق آمنة وخالية من المشاكل، وتضمن لهم تجربة مميزة.