بلـديـة الشـارقــة تنظــر 1600 دعوى إيجارية عـــن بُعــد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، أن إدارة التنظيم الإيجاري نظرت خلال فترة العمل عن بُعد، 1600 دعوى إيجارية بمختلف أنواعها، وتم الفصل في 1243 دعوى منها، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، للفصل في قضايا المنازعات الإيجارية من خلال التنسيق مع أطراف العلاقة لحضور الجلسة المحددة للنظر فيها من قبل القضاة، بإرسال رابط لهم يتسنى من خلاله الدخول لنظام الاتصال المرئي، وحضور الجلسة وتداولها من القضاة والنظر فيها عن طريق استخدام الأجهزة الذكية التي وفرتها البلدية.

من جانبه أوضح محمد حسن الحمادي مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، أن الدعاوى المنظورة، شملت الإخلاء لعدم السداد، موضحاً أن جميع هذه الدعاوى تم تقييدها قبل الجائحة، كما أوقف تقييد الدعاوى الجديدة خلال العمل عن بُعد بسبب الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه يتم عرض جميع الدعاوى على اللجنة والتي تقوم بدورها في بادئ الأمر بعرض التسوية على الأطراف وحل الدعوى بشكل ودّي، وفي حال رفض التسوية يتم الحكم بالطلبات، مبيناً أن آليات التواصل الذكية، ساهمت في تسريع وتيرة العمل ودعم مبادرة بلا ورق التي تقوم بها البلدية، حيث بلغ مجموع الدعاوى التي تم النظر فيها من خلال الدوائر حوالي 50 دعوى يومياً.

..و توقف التعامل بالعملات النقدية



أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف التعامل بالعملات النقدية لجميع معاملات رسوم «الإيرادات والمخالفات» التابعة لها من اليوم، ضمن جهودها في تحديث وتطوير منظومة عملها باستمرار، حيث يشمل إيقاف التعامل بالعملات النقدية لرسوم الإيرادات والمخالفات فقط، في حين يبقى العمل بنظام الأمانات كما هو مع بنك دبي التجاري.