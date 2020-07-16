11.3 % إنجـــاز البنيـــة التحتيــة للمرحلة الأولى من جنوب مدينة الرياض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



أنجزت شركة «مُدن العقارية»، إحدى الشركات التابعة ل«القابضة» (ADQ)، والمُتخصصة في تطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، 11.3% من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض، الذي تعمل الشركة على تطويره. فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال التمهيدية 82%، وتضمنتا استكمال 83 كم من أعمال الحفر، تخللها نقل 14 مليون متر مكعب من الأرض، وتركيب 64 كم من خطوط الأنابيب.

وتشمل أعمال البنية التحتية، إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي، وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية، وصرف مياه الأمطار، وأنظمة مكافحة الحريق ومراقبة المرور والكهرباء وغيرها.

وبدأت «مُدن العقارية» تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والخامسة من المشروع، وتغطي مساحة الأعمال ضمنها نحو 18 مليون متر مربع، حيث تتجاوز مساحة المرحلة الثانية 8 ملايين متر مربع، والخامسة نحو 9 ملايين متر مربع.

ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم أحياء سكنية بكثافة مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسة المؤدية إلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية.