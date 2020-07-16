مشاريع بـ 20 مليوناً تنفذها «الأشغال» في وادي الحلو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، من إنشاء جملة من المشاريع بقيمة 20 مليون درهم، في منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء، وسلّمت إلى بلدية المدينة، بحضور خميس المزروعي، والي منطقة وادي الحلو، والمهندس عبد الرحمن النقبي، مدير البلدية، وهاشم البيرق، نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع، في الدائرة، والمهندسة بشاير المنصوري، مديرة فرع كلباء.

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة أن مسيرة تحوّل تشهدها منطقة وادي الحلو التي تمثّل واحة غناء تأسر الألباب بطبيعتها الخلابة وشموخ جبالها، فمن نقطة عبور وعرة إلى محور ارتكاز واستيطان، جهود كبيرة بذلتها الحكومة، بمتابعة حثيثة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي بذل جهوداً مضنية تمخض عنها تحول الوادي إلى واحة غنّاء تنبض بالحياة ومن أهم مناطق الجذب السياحي.

وقال المهندس محمد بن يعروف: «انتهت الدائرة من إنشاء 3 مشاريع حيوية متجاورة في وادي الحلو بكُلفة 12 مليون درهم، وتمتد على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، أبرزها مشتل وادي الحلو الممتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، بحيث يشتمل على مكتب إداري وبيت بلاستيكي، ومساحات مخصصة للزراعة. والثاني ورشة لصيانة المعدّات الآلية ومبنى المخازن وغرفة الحارس، وحوض تحلية للمياه، يضخ 70 متراً مكعباً يومياً لسقاية المسطحات الخضراء المؤمل زراعتها، فضلاً عن الاستفادة من الحمأة التي تنتجها المحطة، سماداً للزراعة. كما تضم 13 موقفاً مظللاً ومخصصاً لشاحنات النقل الكبيرة. والثالث مبنى سكني للعمال يسع 80 عاملاً، ومصلى وصالة ترفيه».

وأشادت المهندسة بشاير المنصوري بتوجيهات المهندس علي بن شاهين، بضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الملبية لمطالب المجتمع. فقد انتهت الدائرة من تشجير جبال وادي الحلو بكُلفة 7 ملايين درهم، وتتضمن تجميل مدخل المنطقة، حيث أنشأت مدرجات للزراعة على ثلاثة جبال وفق تدرجات محددة وبمساحات واسعة وكميات قطع كبيرة لإنشاء أحواض زراعية وزراعة الأشجار،وتبلغ أطوال القطع الجبلي 1446 متراً ويبلغ عرض كل مدرج 6 أمتار. ومن المشاريع المنجزة أخيراً، إنشاء مبنى سكن موظفي مكتبة وادي الحلو التي تحتوي على مجموعة من الكتب المميزة.

وتنشئ، كذلك، سوراً حجرياً حول الجبل رقم واحد مع قناتين مائيتين وشبكة تغذية لصرف مياه الأمطار.