«المواصلات» توفر 58 مــركــز خــدمــةلفحص سلامة الإطارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرص مواصلات الإمارات على تقديم الإرشادات التوعوية التي تضمن الجودة العالية للإطارات، ومطابقتها المستمرة لمواصفات السلامة والمعايير المصنعية، خاصة في فصل الصيف، لأن سلامة متعامليها وأفراد المجتمع من أهم أولوياتها.

وصرح المهندس فاضل عطا الله، مدير التطوير الفني، الحرص على تطبيق أفضل معايير السلامة لدى تقديم خدماتها لشريحة واسعة من المجتمع.

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