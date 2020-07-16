ندوة لـ «تريندز» تؤكد أهمية برامج المحفزات

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية عن بُعد تحت عنوان: «برامج المُحفزات الاقتصادية: المتطلبات والتحديات» ناقشت متطلبات برامج المُحفزات الاقتصادية لمواجهة آثار وباء «كوفيد-19»، والتحديات التي تواجه هذه البرامج، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين. وتعد هذه الندوة هي الثانية ضمن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول» الذي يحلل التداعيات الاقتصادية ل «كوفيد-19»، ويستشرف سيناريوهات الاقتصاد الدولي في عالم ما بعد جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، مدير عام المركز، أن برامج التحفيز الاقتصادي التي وضعتها العديد من دول العالم لمواجهة تداعيات وباء «كوفيد-19» تستهدف تخفيف الآثار السلبية التي ترتبت على هذه الجائحة، خاصة على الأفراد ومؤسسات الأعمال الصغيرة، موضحاً أن المركز مستمر في دوره البحثي والعلمي لمناقشة القضايا الاستراتيجية العالمية.

وتوقع الدكتور باتريك لينين، مدير مساعد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا، حدوث ركود حاد طويل الأمد في الاقتصاد الأمريكي بالنظر إلى الأعداد الضخمة من المصابين بهذا الفيروس الذين تجاوزوا 3,4 مليون مصاب و137 ألف وفاة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أحد السيناريوهات المتوقعة هو حدوث انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين -10 و-12%.