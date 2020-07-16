بلدية عجمان توقف نشاط 175 منشأة غــير ملـتزمــة بإجــراءات «كوفيــد -19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: سيد زكي



نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان منذ بداية أزمة فيروس «كوفيد - 19» 7900 زيارة تفتيشية على منشآت غذائية وصحية، أسفرت عن إيقاف نشاط 175 منشأة غير ملتزمة بإجراءات فيروس كورونا، إضافة إلى مخالفة 440 منشأة أخرى. وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة: إن إدارة الصحة أصدرت 42 تعميماً وقراراً صحياً يختص بالإجراءات الاحترازية لكورنا للمنشآت. وأوضح أن إدارة البيئة بالقطاع أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري 2270 زيارة تفتيشية تخصصية لمنشآت بيئية، نتج عنها تحرير 550 إنذاراً، وتغريم 41 منشأة أخرى. وكما استمرت عمليات الرقابة على التخلص السليم من مياه الصرف الصحي من خلال الفرق المشتركة بين الدائرة وشركة عجمان للصرف الصحي.

وكشف الحوسني عن ترسية عقود إدارة محارق النفايات الطبية ومحرقة الحيوانات النافقة على شركة متخصصة. وأوضح الحوسني أنه يجري العمل على تخصيص شركات معينة في تركيب مصائد الزيوت والشحوم في المنشآت الغذائية.