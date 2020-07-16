شركة IO21 للبرمجيات تطلق أعمالها في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت IO21، الشركة المبتكرة الجديدة التي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات الجميع، عن إطلاق خدماتها في دبي. حيث تتمحور رؤية الشركة حول مساعدة الشركات وروّاد الأعمال والأفراد في تحويل أفكارهم إلى تقنيات قابلة للاستخدام في إطار سعيها إلى تطوير ابتكارات جديدة تعزز جودة الحياة.

تعمل هايلي يون، الشريكة المؤسسة في منصب رئيسة قسم التكنولوجيا، إذ تتولى مسؤولية بناء منتجات برمجية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المحمول وغيرها من حلول البرامج في ضوء سعيها إلى الارتقاء بالرؤية التقنية للشركة على المدى الطويل. وتستند رؤية الشركة على تطوير تقنيات تلبي جميع المستخدمين على اختلاف إمكاناتهم، إذ يشير أحد تقارير موقع Medium الإلكتروني إلى أن ما يقارب 15% من سكان العالم يعانون بشكل أو بآخر صعوبات أو عجزاً حركياً، أي إنه وبالتزامن مع انتشار تطبيقات الهاتف المحول التي تلعب دوراً رئيسياً في الحياة اليومية، لا يتمكن واحدٌ من أصل 7 أشخاص تقريباً من استخدام تطبيقات الأجهزة المحولة كما يفعل المستخدمون الآخرون.