لجنة للمصادقة على التعديلات الداخلية بمســاكـن مدينــــة محمــد بــن زايـــــد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة : محمد الوسيلة



كشف المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين للجنة مبادرات رئيس الدولة وبلدية الفجيرة واستشاري مشروع مدينة محمد بن زايد، للنظر في طلبات المواطنين الخاصة بإجراء تعديلات داخلية في مساكنهم بالمدينة، مثل عمل مظلات في الممرات وتعديل الغرف الداخلية، من دون المساس بجوهر المبنى. مشيراً إلى أن اللجنة تصادق على الإضافات الداخلية فقط، ولا تسمح بإضافات تغير الشكل العام للمدينة، التي تعد من أحدث المدن السكنية، حيث تضم 1100 مسكن مزودة بجميع المرافق الخدمية. واللجنة تشترط تعاقد المستفيد مع شركة مرخصة لتنفيذ الإضافات، بعد أخذ الموافقة المطلوبة من البلدية.

ولفت إلى أن اللجنة نفذت جولات تفتيشية لمتابعة الإضافات المرفوضة التي تغير شكل المدينة العام، ووجهت بعد رصد عدد من المخالفات بإزالتها، لأنها غيرت جوهر المدينة ومنظرها العام، دون الرجوع إلى البلدية، لأخذ التصاريح اللازمة. مشيراً إلى أن أغلبية المخالفات تمثلت في تركيب مظلات داخل المنزل تمتد إلى سوره الخارجي.