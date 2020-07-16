الأمم المتحدة: الجائحة تفاقم الفقر والبطالة في أمريكا اللاتينية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر الأربعاء إن جائحة فيروس كورونا ستضخم أعداد الفقراء والعاطلين في أمريكا اللاتينية والكاريبي وستخفض الناتج الاقتصادي للمنطقة بنسبة 9.1%.
وقدًرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن عددا إضافيا يبلغ 18 مليون شخص سيجدون أنفسهم خارج العمل مقارنة بمستويات 2019 بينما تواصل إجراءات العزل العام الإضرار بالاقتصادات الهشة بالفعل.
وتتوقع اللجنة أن عدد العاطلين سيصل إلى 44.1 مليون بحلول نهاية العام، وهو رقم أعلى من ذلك الذي سُجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2008-2009 .
وقالت اللجنة في تقريرها "أمريكا اللاتينية والكاريبي اليوم في قلب الجائحة."
وأضافت أن عدد الفقراء في المنطقة سيتضخم إلى 230.9 مليون في 2020، من 185.5 مليون في 2019 وسيشكل 37.3% من سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقالت اللجنة إن الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وبيرو ستشهد الزيادات الأكبر. (رويترز)
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