شكرا لقرائتكم خبر عن «كونفرانس بورد»: ثقة المستهلكين حول العالم تهوي بشدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أجرته مؤسسة كونفرانس بورد أن ثقة المستهلكين حول العالم سجلت هبوطا قياسيا في الربع الثاني من العام وهي الفترة التي شهدت ذروة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وهبط مؤشر كونفرانس بورد لمعنويات المستهلكين من 106 نقطة في الربع الأول إلى 92 في الأشهر الثلاثة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.
وأشار المسح، الذي أُجري عبر الانترنت وشمل 33 ألف مستهلك في 68 دولة، أيضا إلى أن التعافي سيكون بطيئا.
وخلص المسح إلى أن معنويات المستهلكين في أسواق رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم أوروبا، من المتوقع أن «تبقى راكدة لفترة طويلة».
وأظهر المسح أن من بين الاقتصادات الكبرى، فإن ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية واستراليا فقط، من المتوقع أن تشهد «تعافيا سريعا للثقة.» (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر «كونفرانس بورد»: ثقة المستهلكين حول العالم تهوي بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.