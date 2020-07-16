«الجارديان» تعتزم إلغاء 180 وظيفة تحت ضغط شح العائدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية الأربعاء بأنها تخطط لإلغاء 180 وظيفة، وفق المجموعة الناشرة للصحيفة، مع تحول القراء إلى الإنترنت لتصفح الأخبار وتراجع عائدات الإعلانات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة ذات الميول اليسارية في مذكرة عممت على الموظفين إنّ إلغاء الوظائف سوف يطال 70 وظيفة تحريرية والباقي سيكون في أقسام مثل الإعلانات والتسويق.

وقالت رئيسة التحرير كاثرين فاينر والرئيسة التنفيذية لمجموعة الجارديان الإعلامية أنيت توماس إن العائدات سوف تتراجع بأكثر من 25 مليون باوند (31,6 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، وانتشار فيروس كورونا يمكن أن يخلق «توقعات مالية غير مستدامة بالنسبة إلى الجارديان».

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان مجموعة «ريتش»، التي تنشر صحفاً مثل «الدايلي ميرور» و«الدايلي إكسبرس» والعديد من المنشورات المحلية، الأسبوع الماضي إلغاء 550 وظيفة.

وألقت المجموعة أيضاً باللائمة على تداعيات فيروس كورونا في هذه الأزمة، التي سرّعت في إحداث «تغييرات بنيوية في قطاع الإعلام»، خاصة أن الزيادة في عائدات الخدمات الرقمية لم تعوّض تراجع الدخل من الإعلانات.

وأضافت «ريتش» أن الخفض الذي اقترحته ويبلغ 12 في المئة من قوتها العاملة، يعد جزءاً من مخططاتها لتوفير تكاليف سنوية تصل إلى 35 مليون باوند.

وكشفت الجارديان عن تسريح موظفين مع إعلان نتائجها للسنة المالية 2019- 2020، التي تغطي الأشهر الـ 12 الأخيرة التي تنتهي في مارس/آذار، عندما كان الإغلاق الذي دام ثلاثة أشهر في بريطانيا في أسبوعه الأول.

وأظهرت النتائج تراجع عائدات الجارديان الى 223,5 مليون باوند، لكن الاشتراكات والتبرعات من القراء عوضت التراجع في الإعلانات.

والصحيفة التي تبنت شكلاً جديداً يشبه التابلويد عام 2018 للمساعدة في خفض التكاليف أبقت على مجانية محتواها على الإنترنت بعكس العديد من منافسيها.

وقالت فاينر وتوماس للموظفين إنهما ملتزمتان بهذه الاستراتيجية.

وأضافتا: «على الرغم من الضغط الذي فرضه فيروس كورونا على أعمالنا، العلاقة المميزة مع قرائنا أثبتت نجاحها، والاستراتيجية التي اتبعناها في السنوات الماضية كانت صائبة».

(أ ف ب)