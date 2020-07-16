شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تقليص تخفيضات الإمدادات بدءًا من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط 2%، الأربعاء، بدعم من هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وذلك بعد تحرك "أوبك" وحلفائها نحو تقليص تخفيضات الإمدادات بدءا من أغسطس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 %، لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دفعة بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضى.