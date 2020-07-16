شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أسواق مال ينصح باستغلال تدنى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا السواح خبيرة أسواق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، أن تراجع أداء البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأربعاء جاء نتيجة إلى حدوث بيع مكثف من المصريين والأجانب وخاصة الأفراد مع اتجاه العرب والصناديق العربية إلى الشراء.

وأوضحت داليا السواح، أن تراجع البورصة المصرية يرجع نتيجة للشائعات وتناقلها بين المتداولين حول مغادرة السفير الأمريكى، والبعثة الأممية من الأراضى الليبية إلى إحدى القواعد الأمريكية فى تونس مع تردد انباء عن تحركات للمليشيات المرتزقة المدعومة من تركيا فى اتجاه مدينة الجفرة الليبية مع استعدادات غير مسبوقة من الجيش المصرى بالمنطقة الغربية العسكرية باتجاه ليبيا وغلق طريق السلوم البرى.

وأضافت خبيرة اسواق المال، أن بالرغم من عدم تأكيد تلك المعلومات حتى الآن إلا أن بمجرد تناقلها بين المتداولين فى البورصة ادى حدوث بيع مكثف من المصريين والاجانب وخاصة الافراد الاجانب.

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ووجهت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، عدد من النصائح للمستثمرين، فى التعامل مع الأسهم فى ظل تراجع السوق من أهمها أن ينظر المستثمر فى البورصة جيداً فى الأسهم من واقع دراسة متأنية وعمل مراكز متعددة فى عدد من الشركات ذات أداء مالى قوى مع تجنب الشراء على الأسهم التى شهت ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار أو تلك التى ارتفعت بقفزات سعرية غير منطقية ودائما يجب على المستثمر ان ينظر الى المراكز المالية وحجم الشركات.

وحول أفضل وقت للشراء فى البورصة أكدت داليا السواح، أن فى ظل وجود توترات سياسية على الحدود المصرية الليبية بجانب ازمة ملف سد النهضة الأثيوبى ينصح دائما بالشراء على دفعات فى الأسهم المنخفضة سعرياً إلى ان يتم استقرار الأوضاع للدخول بكامل المحفظة، كما نصحت بالشراء المتدرج وليس الشراء الكامل إلا أن يتم الإشارة عن طريق التحليل الفنى أو الظروف المحيطة لتغير الاتجاه إلى الصعود وحينها يتم اكتمال المراكز الشرائية على الصعود.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، فى ختام تعاملات جلسة الأربعاء، بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه، ليسجل مؤشر «إيجى إكس 30» انخفاضاً بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة.