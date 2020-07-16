شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف صعودها وتعوض أغلب خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن الاستفادة من عدم اليقين بشأن أزمة فيروس "كورونا".



يأتي ذلك على الرغم من إعلان شركة "موديرنا" عزمها البدء في السابع والعشرين من يوليو/تموز الجاري المرحلة النهائية من تجارب لقاح واعد للوقاية من فيروس "كورونا".

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:09 بتوقيت جرينش بنسبة 0.2% إلى 96.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس منذ بداية الأزمة حيث ارتفع عدد الإصابات بنحو 67 ألف حالة يوم الثلاثاء.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2% أو 23 سنتاً وأغلقت الجلسة عند 19.761 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 19.87 دولار وأقل سعر عند 19.7 دولار.