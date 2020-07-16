شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستقر بعد بيان البنك المركزي الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي في اعقاب قرار البنك المركزي الياباني حول الفائدة وبيانه بخفض التوقعات بشأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



وثبت البنك المركزي الياباني معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير، لكنه خفض توقعاته حيال الاقتصاد وحذر من مخاطر على النشاط الاقتصادي والأسعار.



وذكر البنك المركزي بأنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 4.7% خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2021 في حين ستتراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%.

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ويتوقع البنك تعافيا سريعا وقويا للاقتصاد الياباني خلال العامين المقبلين 2021 و2022 بعد انكماش في العام الجاري بسبب تداعيات فيروس "كورونا".



وجاء ذلك في الوقت الذي تخشى فيه دول العالم موجة ثانية من فيروس "كورونا" وما يترتب على هذا الأمر من قيود إغلاق وعزل محتملة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 22:12 بتوقيت جرينتش عند 106.9.