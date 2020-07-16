شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تسعى للانتهاء من منظومة الحماية المدنية فى مدينة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع ممثلي الحماية المدنية من وزارة الداخلية، ورئيس شركة القاهرة للاستثمار المكلفة بإدارة الروبيكى، ومسئولين بالوزارة، وذلك للانتهاء من ملف تدشين منظومة الحماية المدنية بمدينة الروبيكى.

وفى وقت سابق اتفق أعضاء مجلس أمناء مدينة الروبيكى بحضور مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسئولة عن بناء الروبيكى على عدد من الموضوعات المهمة خلال اجتماع موسع يوم 6 يوليو، لإنهاء المشاكل المتعلقة بالمدينة واكتمال بنائها ورفع مطالبهم إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من خلال رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومن أهمها:

1- مطالبة الحكومة بإيجاد حلول لأزمة ارتفاع أسعار المياه فى مدينة الروبيكى، والتى يقدر سعر المتر فيها بـ10.5 جنيه، والذى يعتبر سعرا مبالغا فيه، وتعتبر المياه أساس صناعة الجلود، وجاءت أبرز الحول إما تخفيض الحكومة تخفيض سعر المتر للمياه أو البحث مصادر أخرى للمياه سواء حفر آبار صناعية جديدة أو إيجاد مصدر بديل للمياه من الدولة أقل فى التكلفة.

2- كما تم الاتفاق على تسديد باقى مستحقات التنمية الصناعية من وحدات مدابغ الجلود التى حصلت على مساحات أكبر من مساحتها المحددة وفقا لمشروع النقل الخاص بكل وحدة، حيث إن وحدات المدابغ كانت سابقة التجهيز وتم النقل على مساحات أكبر، وتم الاتفاق على التسديد خلال عام بسعر مدعم وبشكل يرضى الجميع ويقدر سعر المتر بقيمة 2000 جنيه.

3- عمل صندوق بين أصحاب المدابغ تساهم كل مدبغة بمبلغ مالى سنوى يتم تحديده وفقا لمساحتها، وأن تخصص هذه المبالغ لتنمية موارد المدينة وصيانتها والاهتمام بالشكل الخارجى لكل مصنع.

Advertisements

4- تسليم مصانع الغرى بعد الانتهاء من بنائها خلال الفترة المقبلة والذى يقدروا فى حدود الـ 24 مصنعا، الذى سيتم الإعلان عنهم من وزارة الصناعة خلال فترة وجيزة.

5- تسليم آخر وحدات المدابغ المقررة داخل المدابغ ويتراوحوا ما بين 50 إلى 60 مدبغة والذى لم يتسلم أصحابها وحداتهم حتى الآن.