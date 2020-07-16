شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من رهانات على لقاح ونتائج جولدمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقفزت أسهم شركة مودرنا بعد أن أظهرت دراسة على نطاق صغير أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 انتج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة التي تقتل فيروس كورونا.
وصعدت أسهم جولدمان ساكس بعد أن قال بنك الاستثمار إن إيراداته من التداولات تضاعفت في الربع الثاني، مدفوعة بتقلبات كبيرة في أسواق الأسهم والسندات منذ مارس آذار.
وارتفعت أيضا أسهم مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا قبيل إعلان نتائجهما غدا الخميس.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 227.51 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 26870.10 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 29.04 نقطة، أو 0.91 بالمئة، ليغلق عند 3226.56 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 61.92 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 10550.49 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من رهانات على لقاح ونتائج جولدمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.