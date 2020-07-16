شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أفراد مصرية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه.



إيقاف تداول 80 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 80 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سماد مصر (ايجيفرت)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، إيقاف تداول 80 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 80 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سماد مصر (ايجيفرت)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، دلتا للإنشاء والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، العربية لحليج الأقطان، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شركة النصر للأعمال المدنية، الدلتا للسكر، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بنك قناة السويس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مجموعة بورتو القابضة، ليسيكو مصر، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الألومنيوم العربية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، جنوب الوادي للأسمنت، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك التعمير والإسكان، السويس للأسمنت، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وتم إيقاف تداول أسهم أيضاً؛ الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، غاز مصر، العبوات الطبية، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية للأسمنت، العامة لمنتجات الخزف والصيني، راية لخدمات مراكز الاتصالات، رواد السياحة، أسيك للتعدين-اسكوم، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القاهرة للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية مصر للدواجن، المجموعة المالية هيرميس القابضة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للألومنيوم، العبور للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، العربية للمحابس، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المالية والصناعية المصرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، الملتقى العربي للاستثمارات.



البورصة تخسر 15.3 مليار جنيهتحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات أفراد مصرية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه. البورصة تخسر 15.3 مليار جنيهتحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات أفراد مصرية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.49%، والعرب على 5.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.94%.

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ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 172.3 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.2 مليون جنيه، 116.5 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 12321 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.

وصعدت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 159 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.



تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، 125 ألف سهم، 513.3 ألف سهم، 3 آلاف سهم، كما باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون 150 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الخليجية الكندية للاستثمار العقار العربي، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مليون سهم، 175 سهم، 1.5 مليون سهم، 230 ألف سهم، 10389 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبط بشركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 10 آلاف سهم، 120 ألف سهم.





العرفة للاستثماراتأعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن تسجيل خسائر بقيمة 144 ألف دولار من فبراير حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ 1.635 مليون دولار أرباحاً خلال الفترة المقارنة قبل عام، وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة لتسجل 40.27 مليون دولار، مقابل 49.268 مليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2019-2020.