شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على استقرار إيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء على نحو إيجابي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع متابعة الأسواق لتطورات كورونا.



وسجلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء اكبر زيادة يومية قياسية من الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة.



هذا، وذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن هناك أنباء عظيمة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" تعقيبا على تأكيد "موديرنا" البدء في التجارب النهائي للقاحها في السابع والعشرين من يوليو/تموز.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينش بنسبة 0.2% إلى 96.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



كما تتدفق أيضا المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% إلى 1813.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1819.5 دولار وأقل سعر عند 1804 دولارات.