شكرا لقرائتكم خبر عن FBS Trader - يتميز ببونص «بداية سريعة» لاستكشاف التداول عبر الهاتف المحمول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أطلقت FBS مؤخرا بونص «بداية سريعة» - 100 دولار مجانا دون حاجة للإيداع. هذا البونص متاح على منصة التداول الخاصة بالشركة والتي تحمل اسم FBS Trader، والمصممة خصيصا لأجهزة الموبايل. يعتبر البونص خيارا رائعا لكل من يريد اكتساب مهارات التداول وتحقيق أرباحه الأولى.

ينطوي اسم البونص «بداية سريعة» على معانٍ أعمق، فهو أكثر من مجرد فرصة لتداول 100 دولار مجانا. تتيح FBS لعملائها الفرصة لتعلّم أساسيات التداول والتعرّف عن كثب على تطبيق FBS Trader من خلال سبع خطوات بسيطة.

يمر المتداول على خطوات بونص «بداية سريعة» ضمن منصة التداول العصرية FBS Trader. تم تصميم هذه المنصة بدقة وعناية، وهي تتيح للمتداول جميع الأدوات الضرورية والمخططات القابلة للتعديل من خلال واجهة تطبيقية سهلة ومباشرة.

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للحصول على 100 دولار والبدء بتعلم أساسيات التداول، لست بحاجة للإيداع. قم بتحميل FBS Trader - التطبيق متاح ضمن «App Store» و «Google Play». بعد ذلك، افتح حساب البونص وابدأ بالخطوة الأولى. هناك تعليمات وفديوهات خاصة بكل خطوة للتأكد من فهم المتداول لما ينبغي القيام به.

يحاكي بونص «بداية سريعة» دورة التداول بأكملها: بدءا من اختيار الأدوات وفتح الصفقات وصولا إلى إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح. في نهاية المطاف، سوف يتقن المتداول كيفية القيام بكل ذلك، بالتوازي مع فرصة لتحقيق أرباح حقيقية.

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إن FBS هي وسيط دولي حاز على ثقة ملايين العملاء. تأسست الشركة في عام 2009، واكتسبت مصداقية متزايدة في كل أنحاء العالم، حيث تنال الشركة جوائز جديدة عاما تلو الآخر. تتيح الشركة طيفا واسعا من الخيارات الرائعة: أنظمة دفع عالمية، أنواع حسابات مختلفة، عمولة مرتجعة عن كل لوت، كما أنها أطلقت منصة التداول الخاصة بها لأجهزة الموبايل والتي تحمل اسم FBS Trader. يعتبر العملاء في طليعة أولويات الشركة، لذا ينضم العديد من المتداولين إلى عائلتنا الكبيرة يوميا.