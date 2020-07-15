لبنان: «السرفيس» بـ 3000 ل.ل و«الفان» بـ 1500

لكل من يعرف بيروت وشوارعها، يعرف أنه بإمكانه مشاركة سيارة الأجرة (التاكسي) مع أشخاص لا يعرفهم، في نظام خاص بلبنان يعود لعقود قبل انتشار ما يُعرف بالنقل التشاركي، («أوبر»)، فالمدينة التي تعج بالسيارات، تتيح لك التنقل بسعر متدنٍ؛ من خلال نظام خاص للنقل بسيارة واحدة مع آخرين، فقد قامت سيارة الأجرة لثلاثة عقود مضت بدور قطاع النقل المشترك؛ بسبب غياب أنظمة المترو أو الترام، وكذلك بسبب فشل نظام الباصات الذي تمت خصخصته في التسعينات.

ويعتمد الشباب والفئات الأقل حظاً على التنقل بالمكروباص أو الميني باص، والذي يعرف محلياً بـ«الفان»، الذي يعتمد نظام النقل المشترك لجهة خط السير المحدد، فيما سيارات الأجرة يحد خط سيرها السائق نفسه، وقد يقوم بالتعديلات اللازمة لخط السير بناءً على الطلب.

نظام نقل مشترك فريد من نوعه، ابتدعه اللبنانيون بعدما أغرقت الحكومة الأسواق برخص سيارات الأجرة في منتصف تسعينات القرن الماضي، وإن كان النظام لا يخلو من العشوائية، غير أنه يوفر وسيلة نقل متدنية السعر.

وأشار وزير الأشغال ميشال نجار في مؤتمر صحفي بعد لقائه اتحاد ونقابات النقل البري، إلى أنه وقع على التعرفة الجديدة لقطاع النقل، وهي ضمن بيروت الإدارية 3000 ليرة لبنانية (ل.ل) للسيارات أي بزيادة ألف ليرة، و1500 ليرة لبنانية للميني باص أي بزيادة 500 ليرة. وقال الوزير: إن هذه التعرفة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع.

بدوره، أوضح رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس أن الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الأسعار، وأضاف: نحن حاولنا إدخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة، والسؤال ما هي أهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات، لافتاً إلى أن هناك من يعدها مجحفة من السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون.