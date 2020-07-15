الشرفاء: نتطلع إلى بناء منصة إلكترونية تكون المصدر الأول للمعلومة الاقتصادية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي موقعها الإلكتروني الجديد www.added.gov.ae بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، في خطوة تلبي متطلبات المجتمع الاقتصادي من قطاعين حكومي، وخاص، ومستثمرين، ورجال أعمال، ورواد الأعمال، ومستهلكين، وأكاديميين، وباحثين اقتصاديين، وإعلاميين.

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة أن الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة في مرحلته الأولى يترجم تطلعات وأهداف الدائرة الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكس في الوقت ذاته توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية بما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقال: «إننا نتطلع من خلال موقع الدائرة الجديد إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كل الشركاء من قطاع حكومي، وشبه حكومي، وشركات ومؤسسات وأفراد المجتمع من المستهلكين، باعتباره يوفر منصة إلكترونية هامة تتضمن قاعدة بيانات ومعلومات اقتصادية ومبادرات لتحفيز ودعم القطاع الخاص، وتمكينه من تأدية دوره القيادي كمحرك رئيس لمنظومة الاقتصادي المحلي لإمارة أبوظبي».

وأشاد رئيس الدائرة بالدعم الفني الذي قدمته هيئة أبوظبي الرقمي،ة ما كان له الأثر في إطلاق موقع الدائرة بحلته الجديدة التي تتميز بسهولة التصفح وتقديم قاعدة بيانات ومعلومات تحاكي كل المعنيين والشركاء داخل دولة الإمارات، وخارجها ،بما يعكس دور لدائرة ومهامها ومسؤولياتها التي حددها القانون رقم 7 لعام 2018 بشأن إعادة تنظيم الدائرة.

وذكر الشرفاء أن المنصة الإلكترونية الجديدة لدائرة التنمية الاقتصادية تعزز من موقع الدائرة ودورها الريادي والقيادي لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، باعتبارها المصدر الأول للمعلومة الاقتصادية في حكومة إمارة أبوظبي وشريكاً قوياً ورئيسياً في القطاع الاقتصادي للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات.

من جانبه، أوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن أهم ما يميز الموقع الإلكتروني الجديد بعد تحول كل خدمات الدائرة بنسبة 100 % عبر منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، هو تركيزه على المجالات التي تعزز وتمكن من دور القطاع الخاص من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تنفذها الدائرة.

وأشار إلى أن المراكز والمكاتب والقطاعات التابعة للدائرة تتخذ من موقع الدائرة الجديد منبراً مهماً لإطلاق مشاريعها، وبرامجها وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين كل في مجال اختصاصه، ومهامه، ومسؤولياته بحيث يسهل على الدائرة تقديم باقة متكاملة تلبي احتياجات كل المتعاملين داخل الدولة، وخارجها.

وأضاف البلوشي أن الموقع يقدم في صفحته الرئيسية لقطاع الأعمال مجالات التنافسية، والأعمال، والصناعة، ودعم الصادرات، والاستثمار، ودراسات تحليلية وتقارير ومؤشرات، ونوافذ هامة للجهات التي ترتبط بالدائرة، مثل مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، الأمر الذي سيسهم في جعل منصة الدائرة الإلكترونية مرجعية هامة لكل المتعاملين.