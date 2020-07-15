شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الأعمال يدعون لمزيد من الدعم ومنصة لمشتريات الجهات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أوصت ندوة نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بعنوان «المشتريات الحكومية.. فرص وتحديات»، بضرورة دعم رواد الأعمال الإماراتيين؛ كونهم جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، حيث كلما زاد توجيه المشتريات الحكومية نحو مشاريعهم، كلما زادت مساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الندوة أهمية تزويد الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية بثقافة دعم رواد الأعمال، عبر توجيه فعلي وتنسيق جاد للتعاون مع مشاريع رواد الأعمال.

ولفتت الندوة إلى أهمية وضع تشريعات تتعلق بمشاريع رواد الأعمال الإماراتيين تكفل لهم المنافسة العادلة في السوق المحلي، خاصة في ظل وجود شركات كبرى، مع تأكيد أهمية إطلاق منصة متخصصة لمشتريات الجهات الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، وزيادة حجم ونسبة الدعم المخصص لهذه المنصة.

كما أوصى المتحدثون في الندوة بمنح رواد الأعمال سلسلة من التسهيلات والإعفاءات عبر إيجاد نظام خاص في التعامل مع شركاتهم بشكل مختلف عن الشركات الكبيرة، وعدم حصر التعامل مع شركات محددة، بشكل يضمن حماية تنافسية للشركات، ووضع حد أدنى من حجم المشاريع الحكومية الممنوحة لرواد الأعمال، وإعفاء شركات رواد الأعمال من كفالة العطاءات.

ثقافة ريادة الأعمال

وأكد سند المقبالي رئيس مجلس إدارة «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين»، أن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا خلقت بعض التحديات والأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، مما يدعو إلى ضرورة التثقيف بأهمية دعم رواد الأعمال الإماراتيين؛ كونهم جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن بعض الجهات تحتاج لمزيد من دعم هذه الثقافة، خاصة أنه كلما زاد توجيه المشتريات الحكومية نحو رواد الأعمال الإماراتيين، كلما زادت مساهماتهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات.

ودعا المقبالي إلى ضرورة إيجاد تشريعات خاصة لرواد الأعمال الإماراتيين تكفل لهم المنافسة العادلة في السوق مع الجهات والشركات الكبرى، وكذلك ضرورة تفعيل منصة مخصصة لمشتريات الحكومة الموجهة لرواد الأعمال، وزيادة حجم الدعم المخصص لهذه المنصة.

وطالب المقبالي بدراسة مطالب رواد الأعمال الإماراتيين التي تتضمن ضمان الحصول على المشاريع عبر سلسلة تسهيلات وإعفاءات حكومية استثنائية، تضمن حماية تنافسية قد تتطلب تحديد حد أدنى من قيمة المشاريع الحكومية لتوجيهه مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين، الذين يُسهمون بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً ضرورة تخصيص نسبة عادلة من بعض المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرة على التنفيذ، وزيادة التنسيق بين المستخدم النهائي والمشتريات في دعم رواد الأعمال.

مواجهة التداعيات

وأكدت مريم الأميري وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الإدارة المالية العامة ـ قطاع الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، أن مجلس الوزراء أصدر خلال أزمة جائحة كورونا المستجد، مجموعة قرارات تهدف إلى دعم رواد الأعمال، وذلك لغرض مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء، والتي استهدفت خفض وتعديل رسوم الخدمات المتعلقة بالقيد في سجل الموردين، بحيث لا توجد رسوم لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة، والإعفاء من رسوم التجديد، كما تم توجيه نسبة 10% من قيمة المشتريات تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح أفضلية سعرية بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند تقييم العطاءات، إضافة إلى إعفاء الشركات المملوكة للمواطنين بنسبة 100% من تقديم خطاب ضمان مصرفي في حال كانت قيمة التعاقد لا تزيد على مليون درهم، بهدف تقليل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير السيولة النقدية اللازمة. وينطبق الإعفاء على أي شركات أخرى.

محفزات اقتصادية

وقال تريس أحمد الكتبي المدير التنفيذي في مكتب المشتريات الحكومية ـ دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: «لتجاوز تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، أصدرت دائرة الإسناد الحكومية 3 تعاميم بشأن المحفزات الاقتصادية بالمشتريات الحكومية في أبوظبي تخص الشركات الناشئة والشركات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة ورواد الأعمال في ما يخص إعفاء الشركات من كفالة العطاءات، وإعفائها من كفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 أشهر بعد التسليم النهائي، وكذلك دفع المستحقات خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة».

وأضاف الكتبي: «تم التعميم على 62 جهة لمتابعة تطبيق القرار، وعلى الجهات الحكومية رفع تقارير ربع سنوية تتضمن مؤشرين هما تخصيص 15% من العقود السنوية، والدفع خلال 15 يوماً».

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قمة الأولويات

من ناحيتها قالت المهندسة عزة سليمان مديرة «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»: «ريادة الأعمال كانت ولازالت على قمة أولويات قيادتنا، وهي رسالة استراتيجية بعثتها الهيكلة الجديدة للحكومة، حيث تم إفراد حقيبة وزارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقودها الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى كافة الملفات الاقتصادية التي أخذت نصيب الأسد ضمن الفريق الحكومي، وهذه رسالة واضحة للجميع بأهمية دعم رواد الأعمال والدور الذي يشغله هذا القطاع في رحلتنا للمستقبل».

الأكثر تأثراً

من جانبها، أكدت ثريا محمد مديرة برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.2% من مجموع الشركات المسجلة في إمارة دبي، وتسهم بـ46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة؛ لذلك تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة، مما يستدعي التدخل السريع لإنقاذ القطاع.

وأفادت بأن المؤسسة قامت بدراسة آثار جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وكانت نتائجها أن 24% من الشركات لا تمتلك السيولة المالية للوفاء بالتزاماتها المالية لشهر واحد، بينما هناك 34% من الشركات تمتلك السيولة المالية للوفاء بالتزاماتها لفترة من شهر إلى 3 أشهر، فبادرت المؤسسة فوراً بإطلاق حزمة من التسهيلات أهمها تقديم قروض بفوائد مخفضة للشركات الوطنية التي تواجه مشاكل في السيولة، ومنح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتأجيل قروض جميع الشركات المستفيدة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دون رسوم تقديم أو غرامات تأخير.

خطط التحفيز

وقال سلطان المهيري مدير المحتوى المحلي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تفخر مجموعة الاتحاد للطيران بالإعلان عن إطلاق «الوطني»، وهو برنامج جديد مخصص للموردين الراغبين في توفير منتجاتهم وخدماتهم للناقل الوطني لدولة الإمارات. ويوصى الموردون على مستوى سلسلة التوريد، بالانضمام إلى البرنامج شريطة تلبية معايير التقديم المطلوبة، بما في ذلك إثبات دورهم النشط في تعزيز السوق في الدولة، من خلال ممارسة نشاطهم داخل الدولة، وبعد التأكد من تلبية هذه المعايير، سيتم منح الموردين شهادة اعتماد تسري لمدة عامين قابلة للتجديد لنفس المدة».

وقالت منى الشعفار مديرة مشتريات أول بتموين الطائرات في مجموعة طيران الإمارات: «قامت مؤسسة الإمارات لتموين الطائرات بوضع استراتيجية وخطة من شأنها تحفيز الابتكار، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وخلق بيئة معطاءة مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة، وتحول أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الدولة، وبناء اقتصاد تنافسي منيع بقيادة مواطنين إماراتيين مسلحين بالمعرفة والإبداع.

لقد أطلقنا بوابة الابتكار الخاصة بخدمات تموين الطائرات للتواصل والتعاون مع الموردين وخلق بيئة جاذبة للمبدعين والمبتكرين لإطلاق مشاريعهم ودعم أفكارهم».

وقال إبراهيم بن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة «آي للتجارة العامة»: «هناك جهات حكومية لا تلتزم بتخصيص 10% أو 15% من مشترياتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مشدداً على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تشجيع الشركات الكبرى في الدولة على الشراء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحقق أثراً إيجابياً كبيراً ونحتاج لمرونة أكبر.



كادر

عقود مع ألفي شركة بـ17.5 مليار

ودعا محمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في مناقصات البرنامج النووي السلمي، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل مع الجهات الحكومية لتطبيق الإجراءات الخاصة بتخصيص جزء من المشتريات لرواد الأعمال في الدولة.

وأشار الجنيبي إلى أن البرنامج أبرم عقوداً مع ألفي شركة محلية بقيمة 17.5 مليار درهم، خلال كافة مراحل تطوير محطات «براكة للطاقة النووية» السلمية، مضيفاً أن الفترة التشغيلية للمحطات تمتد لأكثر من ستين سنة، وهذه فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات البرنامج والاستفادة منها.