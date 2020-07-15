انكشاف أكبر للمستثمرين على اليورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح لبنك أوف أمريكا أمس الثلاثاء أن مديري الصناديق العالمية يرون أن اليورو رخيص وأنهم يسعون لمزيد من الانكشاف عليه وعلى الأسهم الأوروبية في ظل خطة تحفيز مالي ضخمة.

ومن بين العوامل التي تدعم الأصول الأوروبية، نجاح أوروبا النسبي في استئناف النشاط الاقتصادي تدريجياً وصندوق التعافي المقترح وحجمه 750 مليار يورو لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وزادت مخصصات المستثمرين لأسهم منطقة اليورو تسع نقاط مئوية. وقالت نسبة 44% من بين 210 مستثمرين شملهم المسح في الفترة بين الثاني والتاسع من يونيو/ حزيران إن اليورو رخيص.

كما أظهر المسح إقبالاً علي أسهم التكنولوجيا الأمريكية يكتسب قوة دفع أكبر في يوليو/ تموز وتقول نسبة 74% إنها الأكثر تداولاً.

ورغم ارتفاع الأصول عالية المخاطر منذ عمليات بيع قياسية في مارس/ آذار، فإن المعنويات تظل حذرة مع ارتفاع مستويات السيولة إلى 4.9% من 4.7%. (رويترز)