حماية المستهلك :متابعة كافة الإعلانات علي مواقع التواصل الإجتماعي لضبط المنتجات مجهولة الهوية

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أنه يتم التعامل بشكل مباشر مع التفتيش الصيدلي ووزارة التموين ومباحث التموين ومباحث الانترنت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن اختصاص جهاز حماية المستهلك هو اختصاص أصيل عام، وكانت وزارة التموين تقوم بمهامه في السابق، وعندما تم تشريع تأسيس الجهاز كان الهدف منه هو ضبط الأسواق.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،إنه تم تخصيص قسم لمتابعة صفحات الإعلانات، التي تعرض منتجات مجهولة الهوية، مشيرا إلى أن إحدى السيدات أعلنت عن منتج "أون لاين" عبر فيس بوك، وعرضت منتجها دون أن تكشف عن مصدره، مؤكدا أنه تم عمل حساب وهمي من قبل القائمين على متابعة تلك الصفحات، وتم التواصل ومن خلال المتابعة تأكد الجهاز من أن تلك الفتاة حاصلة على دبلوم وتقوم باستيراد هذا المنتج رغم أنها تدعي تركيبه بنفسها.

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وقال، إن هناك ضرورة لزيادة وعي المواطنين، مشيرا إلى أن التشريع الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الجهاز كافة الصلاحيات للقيام بمهامه، حيث وضع المشرع كافة البنود التي يحتاجها قانون حماية المستهلك، مؤكدا أنه يتم شن حملات بشكل مستمر يوميا على كل ما يهم المواطن المصري، وأنه تم ضبط أكثر من نصف مليون كمامة غير مطابقة للمواصفات، و2 طن أقمشة كانت معدة لتصنيع الكمامات، وأكثر من 18 طن زيت سيارات مغشوش.

وأوضح أن الجهاز يقوم بمتابعة كافة الكيانات التي تقدم خدمات إلى المواطنين وفي حالة عدم الالتزام يتم تنفيذ القانون والاستعانة بالنيابة العامة، وفي كل حالة تكون الغرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه وتتضاعف الغرامة مع تكرار "الجرم"، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تقديم الشكوى على الخط الساخن للجهاز 19588، أو من خلال المكاتب المخصصة لذلك أو من خلال خاصية واتس آب على رقم 01281661880.