مهلة أسبوعين لدهان واجهات العقارات بالقليوبية باللون المحدد

أكدت محافظة القليوبية أن جميع أصحاب العقارات عليهم البدء في دهان الواجهات في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وإلا فسيتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء بفصل المرافق عن العقارات التي لم تلتزم بتنفيذ التعليمات.
وناشدت المحافظة، المواطنين من أصحاب العقارات بالمدن الالتزام بطلاء واجهات المنازل، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.
وأكدت المحافظة، أنه لن يتم اعتماد الشهادة وإصدار خطابات توصيل المرافق من الإدارة المختصة بالمدينة إلا بعد التأكد من تنفيذ اللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى.
وطالبت المحافظة المواطنين والمهندس المشرف والمقاول لأعمال البناء، الالتزام باللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى في تشطيب الواجهات بشكل كامل باللون المحدد وهو "RAL 1013" بدرجاته، موضحة أنه على المهندس المشرف التأكد من ذلك قبل إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
وأوضحت، أن القرار يتضمن المباني المقامة بمدينة طوخ، ولا يسري على القرى، وذلك تنفيذا للمشروع القومي لتحسين الصورة البصربة وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعماري للمدن المصرية، والصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
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