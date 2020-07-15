شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع مع تركيز الأسواق على نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ترقب في الأسواق للمزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني.



وكشف عدد من البنوك الأمريكية مثل "جيه بي مورجان تشيس" و"سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" عن تضرر أدائهم المالي في الربع الثاني بسبب أزمة فيروس "كورونا".

Advertisements



وتلقت أسواق الأسهم دعما اليوم من إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" عن نيتها البدء في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح واعد للوقاية من كورونا، على أن تبدأ الاختبارات في السابع والعشرين من يوليو/تموز بمشاركة 30 ألف شخص.



يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 67 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وهي اكبر وتيرة يومية منذ بداية الأزمة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينش بنسبة 0.2% إلى 96.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.