شكرا لقرائتكم خبر عن تداول توافق على انتقال أسهم العمران للصناعة إلى السوق الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن موافقتها على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 60 مليون ريال وبعدد أسهم 6 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية.

وحسب بيان للسوق، فإنه وبناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من غد الخميس للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول.

وحسب البيان ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

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وأكدت السوق على أنه لا يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

وكان مجلس إدارة شركة العمران، قد وافق في فبراير الماضي على تقديم طلب الانتقال الى السوق الرئيسية.

وكانت شركة العمران للصناعة والتجارة قد قالت في يونيو الماضي إنها تقدمت بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسي "تداول".