شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مدعوماً بهبوط المخزونات الأمريكية بشكل قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكي التي سجلت انخفاضاً قويا في الأسبوع الماضي.



وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بحوالي 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531.7 مليون برميل بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن انخفاض مخزون الخام في البلاد بنحو 8.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينش بنسبة 0.2% إلى 96.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.1 دولار وأقل سعر عند 40.08 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.9% إلى 43.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.