شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم توقعات سلبية من جانب البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات سلبية من جانب البنك المركزي تعقيبا على قرار الفائدة والسياسة النقدية.



وكشف البنك المركزي في كندا اليوم عن قراره بتثبيت معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في ظل عدم اليقين الشديد بشأن الاقتصاد وأداء أسواق المال مع استمرار أزمة فيروس "كورونا".

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وذكر البنك المركزي في بيان انه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 7.8% خلال العام الجاري في حين ثبت توقعاته لمعدل التضخم عند 0.6% ثم تنبأ بارتفاع إلى 1.2% عام 2021 ثم إلى 1.7% عام 2022.



يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة الكندية دعم الاقتصاد في مواجهة تبعات فيروس كورونا مع استمرار التكهن بموجة ثانية من الإصابات خاصة في ظل الزيادة اليومية القياسية للإصابات في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7402، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7405 وأقل سعر عند 0.7342.