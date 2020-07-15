شكرا لقرائتكم خبر عن كونفرانس بورد: ثقة المستهلكين حول العالم تهوى فى الربع/2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجرته مؤسسة كونفرانس بورد، أن ثقة المستهلكين حول العالم سجلت هبوطا قياسيا فى الربع الثانى من العام، وهى الفترة التى شهدت ذروة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وهبط مؤشر كونفرانس بورد لمعنويات المستهلكين من 106 فى الربع الأول إلى 92 فى الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو.
وأشار المسح، الذى أُجرى عبر الانترنت وشمل 33 ألف مستهلك فى 68 دولة، أيضا إلى أن التعافى سيكون بطيئا.
وخلص المسح، إلى أن معنويات المستهلكين فى أسواق رئيسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة ومعظم أوروبا، من المتوقع أن "تبقى راكدة لفترة طويلة".
وأظهر المسح، أن من بين الاقتصادات الكبرى، فإن ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية واستراليا فقط، من المتوقع أن تشهد "تعافيا سريعا للثقة."
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