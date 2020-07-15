شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى: توريد 622 ألف و886 طناً من القمح إلى كافة المواقع التخزينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة إنتهاء موسم توريد القمح المحلي اليوم 15 يوليو 2020 ، صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه تم خلال الموسم توريد 622 ألف و886 طناً من القمح إلى كافة المواقع التخزينية للبنك حتى صباح اليوم 15 يوليو.

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وبلغ إجمالي قيمة القمح المورد 2 مليار و 869 مليون جنيه، حيث أكد أنه تم سداد كافة مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، وجاري حالياً سحب القمح من المواقع التخزينية للبنك (مراكز التجميع و الهناجر والشون التخزينية) طبقاً للبرنامج المعد مسبقاً بالتنسيق مع وزارة التموين.