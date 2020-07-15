البنك الزراعى: توريد 622 ألف و886 طناً من القمح إلى كافة المواقع التخزينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة إنتهاء موسم توريد القمح المحلي اليوم 15 يوليو 2020 ، صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه تم خلال الموسم توريد 622 ألف و886 طناً من القمح إلى كافة المواقع التخزينية للبنك حتى صباح اليوم 15 يوليو.
وبلغ إجمالي قيمة القمح المورد 2 مليار و 869 مليون جنيه، حيث أكد أنه تم سداد كافة مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، وجاري حالياً سحب القمح من المواقع التخزينية للبنك (مراكز التجميع و الهناجر والشون التخزينية) طبقاً للبرنامج المعد مسبقاً بالتنسيق مع وزارة التموين.
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