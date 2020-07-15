شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها فى أكثر من 5 أسابيع بفضل مكاسب قطاع السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية، عند أعلى مستوى لها فى أكثر من خمسة أسابيع، اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب قوية لشركات السفر وسط موجة جديدة من التفاؤل فى أعقاب تقارير عن تقديم فى لقاح لمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه مرتفعا 6.1 بالمئة، ليأتى فى مقدمة القطاعات الرابحة، لكنه ما زال الأسوأ أداء فى أوروبا هذا العام إذ تكبد خسائر 33 فى المئة مع تسبب جائحة فيروس كورونا فى توقف السفر حول العالم.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى، جلسة التداول مرتفعا 1.8 بالمئة ليصبح على مقربة من مستوياته المرتفعة التى سجلها فى أوائل مارس ِ، بينما صعد مؤشر الأسهم القيادية فى منطقة اليورو 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من مارس.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأوروبى غدا الخميس، رغم أنه من غير المتوقع أن تصدر أى إعلانات مهمة.