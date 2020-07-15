شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: سوق النفط متوازنة ومستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية فى الوقت الراهن متوازنة ومستقرة، وذلك بعد نزول مفاجئ للطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخلال حديثه عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، والتى أوصت بتخفيف القيود على إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس، قال نوفاك أيضا إن استعادة الإنتاج بشكل جزئى ستكون فى مصلحة السوق.
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