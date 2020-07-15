شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة: هبوط حاد فى مخزونات الخام والمنتجات المكررة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة، سجلت انخفاضا حادا الأسبوع الماضي، وهو ما يعود لأسباب منها تراجع واردات الخام بشكل ملحوظ.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى العاشر من يوليو إلى 531.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع تقديرات محللين فى استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 2.1 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط على خلفية تلك الأنباء. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى 48 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 40.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، فى حين زادت عقود برنت 61 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 43.51 دولار للبرميل.

وفى الأسابيع الأخيرة، عادت واردات الولايات المتحدة النفطية من المكسيك إلى مستويات أقرب للمعتادة عند 490 ألف برميل يوميا وذلك بعد زيادة مفاجئة إلى أعلى مستوى فى ثمانى سنوات فى الفترة السابقة.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت بمقدار 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضى مقارنة مع توقعات لنزول قدره 643 ألف برميل.

فى غضون ذلك، تراجع الطلب على البنزين بشكل طفيف، إذ أعاد مزيد من الولايات الأمريكية فرض إجراءات إغلاق فى الوقت الذى قفزت فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا من جديد.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 453 ألف برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل. لكن البيانات أظهرت أن مخزونات نواتج التقطير فى ساحل الخليج ارتفعت الأسبوع الماضى إلى 58.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.