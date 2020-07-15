شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية 7.5 مليون برميل فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 7.5 مليون برميل إلى 531.69 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 248.54 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ولفتت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة ارتفعت 126 ألف برميل إلى 656.15 مليون برميل، فيما صعدت أسعار النفط بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تظهر هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات.