شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. البورصة تفقد 15 مليارا وارتفاع الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث والأخبار الهامة، لعل أبرزها، عودة المعدن النفيس للصعود مجددا على المستوى العالمى والمحلى، على خلفية ضعف سعر الدولار، وفيما يلى أهم الأنباء الاقتصادية.

تمويل الإسكان الاجتماعى

وقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، اليوم الأربعاء، بروتوكولا لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة مليارى جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقارى.

وقع البروتوكول اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومي عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ،ويعد البروتوكول هو الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 7 % " ومتوسطي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 8 % ".

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن البروتوكول يأتي أيضا تنفيذا لرؤية القيادة السياسية للدولة والبنك المركزي المصري لوضع المواطن المصري على رأس أولوياتها تنفيذا لرؤية 2030 في التنمية الشاملة والمستدامة.

777 مليون دولار صادرات مصر

رصدت بيانات حكومية حجم الصادرات المصرية إلى أكبر الأسواق الخارجية خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى أبرز الأسواق نحو 777 مليون 186 ألف دولار.

وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، بقيمة 349 مليون و866 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 107 مليون و217 ألف دولار في ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 242 مليون و649 ألف دولار، وكان من أبرز الصادرات المصرية إليها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، والوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، وفواكهه صالحة للأكل، وخضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة 127 مليون و520 ألف دولار في ابريل الماضي، ومن أبرز الصادرات المصرية إليها الفواكه وثمار صالحة للأكل، وحديد وصلب "فولاذ"، ووقود وزيوت معدنية، وخضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل.

البورصة تفقد 15 مليار جنيه

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تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات أجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 12321 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

تراجع بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1304.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.36% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.78%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.8%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد

استعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 7234 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد، خلال شهر يونيه الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، الذرة، البقوليات».

ارتفاع الذهب

سجل سعر الذهب اليوم في مصر 15-7-2020 ارتفاع طفيف بقيمة جنيهين ليعود الذهب للصعود فوق 800 جنيها للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 801 جنيها للجرام، مع استمرار تأثر حركة مبيعات المعدن النفيس في مصر.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.